Deux jeunes des Dragons Catalans prêtés au Toulouse Olympiques

Hugo SALABIO et Jordan FLOVIE, deux joueurs des Dragons Catalans, viennent renforcer l’effectif Olympien en vue du match de ce dimanche (09/05) contre Widnes. Rencontre à suivre en direct sur la plateforme OuRLeague dès 17h15.

Pas épargné par les blessures en ce début de saison, le TO XIII peut donc s’appuyer sur les bonnes relations entretenues avec le club Sang et Or et bénéficier du renfort de deux jeunes talents Catalans pour les 2 prochaines semaines, au moins.

Tous deux cadres de la formation réserve des Dragons, qui évolue en Elite 1 Française, Hugo SALABIO (20 ans – pilier) et Jordan FLOVIE (23 ans – ailier) sont des grands espoirs du XIII français qui brillent avec les Baby Dracs (champions de France et finaliste de la Coupe de France en 2019) et l’équipe de France.

Néanmoins, bien qu’ils frappent fort à la porte de l’équipe première, ils n’ont pas encore eu l’opportunité de prendre part à un match de Super League. Cette expérience avec le maillot Bleu et Blanc leur permettra donc d’avoir un avant-goût du haut niveau anglais.