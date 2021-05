Un clip intime pour « Perdu d’avance » de Renarde

Partager Facebook

Renarde dévoile un clip intime et acoustique du titre « Perdu d’avance », premier titre de son excellent EP « Courts Métrages ». Le chanteur est accompagné d’Etienne Bally au piano pour un enregistrement, lors d’un dimanche pluvieux, dans les Caves de la Maréchale à Toulouse. C’est juste beau, délicat et brut ! On aime, on partage !