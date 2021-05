Collecte prolongée pour l’Institut Curie au Centre Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Centre Commercial Blagnac prolonge jusqu’au 7 mai la collecte en faveur de l’Institut Curie, « Une jonquille contre le cancer ».

Le Centre Commercial Blagnac est au rendez-vous de la grande campagne annuelle « Une Jonquille contre le cancer » de l’Institut Curie. Cap sur une édition entièrement réinventée et décalée en raison du contexte sanitaire mais forte d’un engagement entier pour que le combat contre la maladie se poursuive : animation digitale, collecte en ligne et transformation de la vente solidaire de jonquilles en double dons en faveur de l’Institut Curie et d’un établissement local « pour porter l’espoir ».

La tenue des animations habituelles ne pouvant avoir lieu sur le centre en raison de la situation sanitaire corrélée aux restrictions d’accueil, un plan B a été activé.

Jusqu’au 7 mai prochain, le centre invite ses visiteurs sur sa page web habillée aux couleurs de la campagne pour se mobiliser et porter l’espoir à ses côtés : https://blagnac.klepierre.fr/evenements-actualites/actualites/une-jonquille-contre-le-cancer/

DES JONQUILLES POUR PORTER DOUBLEMENT L’ESPOIR

La vente solidaire de Jonquilles a fait place à un achat solidaire du Centre Blagnac qui reversera à l’Institut Curie le montant correspondant à l’achat de 120 pots de fleurs (soit 600 euros). Pour que ces jonquilles au jaune rayonnant apportent un peu de soleil à d’autres personnes tout en portant le message en faveur de la cause, celles-ci ont été offertes à la Résidence De Vinci, Ehpad situé sur la commune de Blagnac.

LE DÉFI VÉLOS « TOUR DE LA JONQUILLE SWISS LIFE »

L’animation phare « les vélos solidaires » menée chaque année avec le soutien de Swiss Life devient pour cette édition une expérience 100% digitale. Ainsi, à défaut de pouvoir convier petits et grands à transformer en don chaque kilomètre parcouru à coups de pédaliers, c’est une expérience digitale qui est proposée via une application gratuite à télécharger sur smartphone.

Le principe : manager une équipe de cyclistes sur 7 étapes. De la sélection des coureurs au choix de la stratégie en passant par le classement de son équipe en live, tout est pensé pour vivre un bon moment pour la bonne cause. Et s’il fallait une motivation supplémentaire pour faire preuve d’endurance : à chaque inscription correspond 5€ reversés par la Fondation Swiss Life à l’Institut Curie et à chaque étape terminée, 1€ supplémentaire est ajouté au montant reversé.

Application à télécharger : IOS : http://bit.ly/TourdelaJonquille – Android : http://bit.ly/TourdelaJonquille2