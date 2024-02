Deux entrepreneurs Toulousains au programme de « QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ ? »

Partager Facebook

Mercredi 21 février à 21h10, deux entrepreneurs de chez vous seront au programme de la sixième soirée de Qui veut être mon associé ? (saison 4), l’émission de M6 dédiée à l’entrepreneuriat.

Brice et Fabien, créateurs de UP FINER, auront quelques minutes pour convaincre les investisseur de l’émission de M6, « Qui Veut être mon associé? », de s’engager à leurs cotés le 21 février prochain.

UpFiner est une startup toulousaine créée en octobre 2021 et spécialisée dans les antivols intelligents. UpFiner et son équipe ont pour mission de lutter contre l’une des incivilités du quotidien les plus courantes : les vols. Pour cela ils ont créé UpLock, le premier coffre-fort portable avec détection de vol et alarme intégrée. Commercialisé depuis juillet 2022, il a déjà séduit près de 500 clients à travers l’Europe. UpLock n’est que la première pierre à l’édifice de la stratégie de la société qui veut devenir la référence mondiale en termes d’antivols intelligents.

Face à eux, il faudra convaincre Tony Parker (Infinity Nine Group), Anthony Bourbon (Feed), Kelly Massol (Les Secrets de Loly), Stéphanie Delestre (QAPA), Jean-Pierre Nadir (Fairmoove), Marc Simoncini (Angell) et Éric Larchevêque (Ledger). Réponse le 21 février !