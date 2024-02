Shaka Ponk, Mass Hysteria, Ko Ko Mo…8 nouveaux noms pour Garorock 2024 

Partager Facebook

Garorock dévoile 8 artistes qui rejoignent le line-up de cette 28ème édition !!

De quoi vous surprendre avec les nouveaux talents de la scène techno/électro française : CREEDS, TRINIX et RIVO. En passant par la case rock, on ne résiste pas au plaisir de voir une dernière fois SHAKA PONK ; de retrouver les furieux MASS HYSTERIA qui fêtent leurs 25 ans de carrière; ou de découvrir le rock sexy et fougueux du duo nantais KO KO MO. Cette année 2024 marque le retour du duo de virtuoses mexicains RODRIGO Y GABRIELA pour un show rare, mêlant flamenco, folk et rock. Le rap trouve aussi sa place dans cette annonce avec DORIA et son rap créatif, à la fois percutant et lyrique.

Prochains noms le 14 mars prochain. En attendant, la billetterie est ouverte sur www.garorock.com