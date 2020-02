Deux artistes d’Occitanie dans la selection 2020 des INOUïS

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

ALICIA et OORDAYA, deux artistes d’Occitanie, sont dans selection 2020 des INOUïS du Printemps de Bourges. Une première pour la région.

Au mois d’octobre dernier, partout, en France, Belgique, Suisse et au Québec, 3.200 diamants à l’état brut se sont inscrits à l’Appel à Candidature. Après un véritable parcours du combattant 2 jeunes artistes occitanes, ALICIA et OORDAYA, ont tiré leur épingle du jeu (pré-sélection sur écoute, concerts auditons régionales, délibérations, sélection nationale).

C’est la première fois que deux artistes de la région sont sélectionés. De plus, deux artistes féminines et dans un style urbain. De nombreux paramètre qui montrent la bonne santé musicale de la région.

Du 21 au 26 avril, à l’occasion de la 44ème édition du Printemps de Bourges Crédit Mutuel, Alicia Et Oordata se présenteront au public et aux professionnels sur scène lors du festival. En plus, un jury, avec Flavien Berger en président, remettront deux prix : Le Prix du Printemps de Bourges Crédit Mutuel – iNOUïS et le Prix du jury – iNOUïS.

Ces deux lauréats participeront, notamment, à la tournée des iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel qui se déroulera du 13 au 17 octobre 2020 et passera à Tourcoing, Paris, Lyon, Toulouse et Joué-lès-Tours.

Une troisième récompense cette année, le Prix public Riffx – iNOUïS 2020, sera décernée par le public qui votera sur la plateforme musicale du Crédit Mutuel, RIFFX. Le prix garantira au lauréat une session d’enregistrement à la Seine Musicale partir de septembre 2020.