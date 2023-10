Des vacances à la Halle de la Machine !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour les vacances de la Toussaint, la Halle de la Machine nous offre une belle programmation automnale du 21 octobre au 6 novembre.

A l’occasion des vacances d’automne, la Halle de la Machine se parera de ses plus belles couleurs avec le retour du géant minotaure mais pas seulement. Les poissons volants, insectes géants et buffles mécaniques du fascinant Manège Carré Sénart feront quant à eux tourner les têtes aux plus petits et aux plus grands ! Mino Malan, le compositeur des spectacles de la Compagnie La Machine et ses fidèles musiciens viendront en effet faire vibrer le fameux bestiaire mécanique.

Chaque week-end, le Déjeuner des Petites Mécaniques saura surprendre les papilles et les yeux des convives. Catapulte à pain, service aérien pour poivrer les assiettes, lustre à dessert, canne-à-sucre… Les mets de saison seront servis par d’étonnantes mécaniques ! Un repas délicieusement spectaculaire !

A dos de Géant

Pendant les vacances d’automne, vivez à dos de Géant! Juchés sur les épaules d’Astérion le Minotaure, traversez la Piste des Géants et venez saluer Arianne, la belle endormie au coeur de la Halle, le temps de ses réveils quotidiens. Les Véritables Machinistes pourront danser et jouer avec son corps gracieusement articulé, avant qu’elle ne s’assoupisse sous un manteau de neige. Quelques petits chanceux pourraient même grimper sur son dos pour découvrir les prouesses techniques de sa construction.

Le week-end du 21 et 22 octobre et les 3, 4, 5 novembre, venez vibrer aux sons enjoués des mélodies de Mino Malan, compositeur de la Compagnie La Machine. Durant toutes les vacances, de belles surprises attendent le public de la Halle de La Machine.

Informations, accès horaires, tarifs et réservations : www.halledelamachine.fr