 Acacia Black en dédicaces au Cultura Balma

L’autrice phénomène Acacia Black sera au Cultura Balma, près de Toulouse, ce 24 octobre pour une séance de dédicaces.

En très peu de temps, le phénomène Acacia Black a captivé plus de 2 millions de lecteurs avec sa duologie « My missing piece » ! Bonne nouvelle pour les fans inconditionnels de la jeune romancière guadeloupéenne ! Le 24 octobre de 10 à 12h, Acacia Black sera présente dans le magasin Cultura Balma pour rencontrer ses lecteurs et dédicacer ses livres pour la sortie des éditions collector des 2 tomes de « My missing piece », le 24 octobre prochain.

Grande amatrice de romance, Acacia Black a commencé par écrire des intrigues dans sa tête. Fin 2021, elle décide de donner vie à l’une de ses histoires en postant sur Wattpad les premiers chapitres du futur tome 1 de « My missing piece ». Le succès est foudroyant ! En moins de 6 mois, l’auteure cumule plusieurs millions de lectures !

Chronique d’une romance magnifique, « My missing piece » enchaîne intrigues, rebondissements et révélations dans un véritable tourbillon d’émotions. Portée par une écriture fluide et poétique et par des personnages attachants, l’histoire est devenue culte pour toute une génération.

Un succès porté également par le phénomène BookTok et les vidéos postées sur TikTok par de jeunes « influenceurs » qui partagent leurs coups de cœur. Fidèle à sa mission de passeur de culture, Cultura propose d’ores et déjà sa sélection Booktok et ses Cultura LIVE à ce nouveau lectorat.

Les séances de dédicaces d’Acacia Black sont sur inscription. Les personnes intéressées sont invitées à se rendre sur la page du magasin Cultura : https://my.weezevent.com/acacia-black-dedicace