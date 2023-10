A Toulouse, l’ESMA fête le cinéma d’animation !

Partager Facebook

Ce dimanche, au Gaumont Labège, journée spéciale organisée par l’ESMA Toulouse dans le cadre de la 22e fête du cinéma d’animation du 11 au 31 octobre.

La 22e Fête du cinéma d’Animation se tient jusqu’au 31 octobre, partout en France. Organisée par l’AFCA, l’Association Française du Cinéma d’Animation, cette fête a pour objectif de mettre en lumière le cinéma d’animation, sa richesse et sa diversité auprès du grand public. L’ESMA, École Supérieure des Métiers Artistiques, se joint à l’évènement et organise différentes animations.

L’ESMA invite le public à une projection inédite des As de la Jungle 1, premier long métrage du studio TAT, le 22 octobre prochain. En amont de la projection, l’ESMA propose aux visiteurs des animations dans le hall du cinéma Gaumont Labège.

De 13h à 16h : ateliers découverte du cinéma d’animation 3D & effets spéciaux ; playtests de jeux vidéo, animations photos par les étudiants de l’école.

A partir de 16h :

Projection du court métrage Swing to the moon et intervention de l’équipe du film,

Making of du film Les As de la Jungle 1

Projection du film Les As de la Jungle 1 suivi d’une rencontre avec Jérôme Mougel, membre de l’équipe du studio TAT, pour échanger autour du long métrage.

Masterclass à l’ESMA

Le lendemain, une masterclass « Les Hirondelles de Kaboul » est organisée au sein du campus créatif ESMA avec la co-réalisatrice Eléa Gobbé-Mévellec.

Film fort, les Hirondelles de Kaboul plonge le spectateur dans l’Afghanistan fin des années 1990 dans lequel on suit le quotidien d’un jeune couple qui tente de survivre malgré la violence et la misère quotidienne. Afin de pouvoir en parler, la co-réalisatrice du film, Elea Gobbé-Mévellec, est conviée à l’école toulousaine pour une masterclass portant sur le travail effectué sur le film. Il sera possible d’échanger avec elle sur les secrets de fabrication de ce long métrage d’animation.

Lieu de la masterclass le 23/11 – ESMA, 50 route de Narbonne – Auzeville Tolosane. Sur inscription: https://www.eventbrite.fr/e/billets-masterclass-les-hirondelles-de-kaboul-736344294607