Des masques gratuits pour les lycéens de la Région Occitanie

A l’occasion de la rentrée 2020, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée fournira gratuitement un masque textile lavable aux 231 000 lycéens du territoire. Rappelant que cela avait déjà été le cas lors de la réouverture des établissements à l’issue du confinement, la présidente de Région Carole Delga décrit une mesure juste et responsable vis-à-vis des lycéens et de leur famille.

« L’application des différentes mesures sanitaires et le port du masque notamment sont indispensables. Pour autant, cela ne doit pas peser sur le budget des familles et encore moins sur les plus fragiles. A la rentrée prochaine comme nous l’avons déjà fait en juin dernier, chaque lycéen recevra gratuitement son masque textile lavable. C’est une question de responsabilité et de justice sociale. Dans ce contexte sanitaire exceptionnel, la Région répond présent pour rassurer les familles et réunir les conditions d’une rentrée sereine » a notamment déclaré Carole Delga ce mercredi 22 juillet.

Depuis le début de la crise sanitaire, la Région et les Départements d’Occitanie ont commandé 22 millions de masques