Ligue 2, budget, formation mercato : Que retenir de la conférence du nouveau président du Toulouse FC ?

Mercredi 22 juillet, en fin de matinée, le Toulouse FC proposait une conférence de Presse en présence de Damien Comolli, nouveau Président des violets, et d’Oliver Sadran son prédécesseur. Qu’est ce qui faut retenir ?

Vers un retour rapide en Ligue 1 :

Le nouveau président du TFC, Damien Comolli n’a cessé de le marteler. « On veut remonter, c’est sûr. On veut remonter immédiatement. Je l’ai dit aux joueurs et au coach durant nos entretiens. Le coach l’a dit aux joueurs, on ne se cache donc pas là-dessus. On veut remonter dès cette saison. À plus ou moins long terme, on veut s’installer en haut du classement de Ligue 1. Il y a de la place entre premier et huitième. Il faut être en rapport avec la taille de la ville, c’est la quatrième ville de France. Il n’y a pas de raison qu’on ne soit pas en haut du classement de la Ligue 1. Quand je parle de potentiel, c’est exactement ça : quand vous regardez le potentiel de la ville, du stade et du club. Je ne parle pas des Coupes d’Europe, mais du top 6-8 de la Ligue 1 ». A suivre dès cette saison pour savoir si les ambitions seront au rendez-vous.

Plus gros budget de Ligue 2 :

Une chose est sûre, le nouveau Président mettra les moyens dès cette saison. On parle même d’un budget de 30 million d’euros pour la saison prochaine. « J’aurais bien aimé passer la question à Olivier (rires). Sans entrer concrètement dans les chiffres, nous aurons le budget le plus important de L2, c’est clair et net. Ça nous met devant nos responsabilités. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Depuis la saison 2011-2012 et jusqu’en 2018-2019, la moyenne de la masse salariale qu’il fallait pour monter de L2 en L1 était de 12,5 millions d’euros. On sera largement au-dessus de ça. Ça veut dire que tous les moyens seront mis à notre disposition pour que l’équipe tourne et jouer la montée tout de suite. On n’a pas le droit de passer à côté » explique le nouveau Président.

Le prix de rachat :

Pas de réponse des principaux intéressés sur ce sujet. « C’est absolument confidentiel. Les deux parties sont tenues par des clauses de confidentialités. On n’a même pas négocié le prix. Il y avait un prix prévu en L1 et un autre en L2 » assume Damien Comolli.

Le soulagement d’Olivier Sadran :

La conférence a permis aussi à Olivier Sadran de s’exprimer sur sa situation. « Sur les cinq-six dernières années, je ressentais à la fois une passion moins grande et le sentiment qu’il fallait que quelque chose évolue. Cette période plus difficile, je l’ai ressentie mais je ne l’ai pas suffisamment mesurée parce que sur le plan sportif les choses s’arrangeaient par miracle. Il y a eu beaucoup d’erreurs dans le choix des entraîneurs, dans le choix des joueurs, beaucoup d’approximations. [..] Finalement, cette descente qui n’est pas non plus un drame au regard du malheur qui peut être généré dans le monde est quelque part la résultante de cette passion qui est partie. » Avant d’envoyer des pics aux anciens entraineurs : « J’ai trouvé que la relation avec les entraîneurs était terrible depuis quatre-cinq ans. Ils ont le savoir, on ne peut rien leur dire. Ils enchaînent les conneries. Quand ça marche, ils sont intouchables et sont sur la lune. Quand ça ne marche pas, c’est tout le monde a tort sauf eux. »

La formation, le mercato, le jeu

Lors de cette conférence, Damien Comolli a indiqué vouloir garder les meilleurs joueurs et former de nouveaux talents. « On veut avoir une équipe plus compétitive. Personne n’aime perdre de l’argent, ce n’est pas notre but. Notre but est d’augmenter les rentrées financières pour investir dans l’équipe et avoir une équipe compétitive (…) Augmenter les rentrées financières, ce n’est pas un travail qui se fera en six ou douze mois. Mais ce sera un travail de longue haleine. On ne va pas convaincre 20 000 personnes de revenir au stade. Il faudra proposer un football de qualité. On doit fournir du jeu et du spectacle, c’est ce que j’ai dit à Patrice Garande. C’est sûr qu’il y a et il y aura une incidence covid, si la jauge de supporters reste à 5000 personnes. Mais ça ne nous empêchera pas d’investir » s’explique le président.

Côté annonce pour le départ de certains joueurs, comme Gradel, on en sait plus. » On a fait plusieurs offres, on attend des retours. On sera sur trois-quatre arrivées, pas plus, s’il n’y a pas de départs. Max-Alain Gradel a un accord pour qu’il quitte le club. On n’a pas envie de se séparer d’Ibrahim Sangaré, des offres vont venir, il y aura peut-être un point où on ne pourra pas dire non. On n’a pas besoin de vendre financièrement. On est en négociations avec des joueurs, on a fait des offres et on attend des retours. Il y a des bons joueurs aussi dans l’équipe, ceux qui ont une capacité qu’ils n’ont pas encore exprimée. Je pense à Saïd ou Koulouris. »

Les recrues seront là avant la reprise du 22 aout prochain mais ne devrait pas chambouler l’équipe actuelle.

Pour revivre la conférence de presse présidentielle du TFC :