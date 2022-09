Dernière pour le Toulouse Olympique en Super League !

Partager Facebook

Les Olympiens feront face aux triples champions en titre pour cette dernière journée de championnat. C’est donc au célèbre Totally Wicked Stadium que le Toulouse Olympique se rendra le samedi 3 septembre à 16h – heure française – pour espérer finir sur une victoire en cette fin de saison.

St Helens : focus sur l’équipe de la dernière journée

Fondé en 1873 près de Liverpool, d’abord en tant que club de rugby à XV, St Helens participe en 1895 à la fondation de la Northern Rugby Football Union (aujourd’hui Rugby Football League) et devient un club de rugby à XIII. Le St Helens Rugby Football Club est sans conteste l’un des plus prestigieux clubs de Super League. Il est détenteur du plus grand nombre de Super League remportées, comptant 9 titres dont les 3 derniers ont été glanés sur les 3 dernières saisons. Le club compte aussi 13 Challenge Cup et 5 Super League Leader’s Shield, dont celui de la saison 2022. Un véritable mastodonte du championnat.

Le bilan actuel et les enjeux

Bien que leur descente soit actée, les Olympiens souhaitent être compétitifs comme ils l’ont été tout au long de la saison. L’équipe de St Helens quant à elle est déjà qualifiée pour les play-offs et une victoire boosterait l’effectif avant de les commencer.

Les dernières fois

On compte trois confrontations entre le TO et les Saints. Les deux dernières datent de cette saison avec une victoire des Olympiens en mars dernier et une victoire pour St Helens en juin qui ont pris leur revanche sur le terrain d’Ernest Wallon.