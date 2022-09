Montauban : Ouverture de la billetterie pour le Festival des Lanternes !

Partager Facebook

Du 1er décembre au 5 février, Montauban accueille le plus grand festival de lanternes d’Europe ! Réservez dès à présent votre billet pour venir vivre au rythme des rives du Yangtse !



Après avoir accueilli près de 1,5 millions de visiteurs lors des 4 premières éditions, le Festival des Lanternes revient pour un nouvel opus qui se déroulera à Montauban (Cours Foucault) du 1er décembre 2022 au 5 février 2023.

Cette 5éme édition s’articulera autour du thème : « Sur les rives du Yangtsé » et s’installera Cours Foucault en bord de Tarn et plein coeur de la Ville. Comme chaque année, les artisans chinois (couturières, électriciens, soudeurs, peintres…) travailleront sur place durant 3 mois pour fabriquer artisanalement et monter les quelques 2500 lanternes qui illumineront le parc chaque soir de 18h à 23h et font de ce festival, le plus grand d’Europe depuis sa création en 2017 à Gaillac.

Il est désormais temps de prendre sa place pour découvrir cette nouvelle exposition unique !

Réservations sur : www.festivaldeslanternes-montauban.com