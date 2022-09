A la Cinémathèque, nouvelle saison des « films qu’il faut avoir vus »

Partager Facebook

La Cinémathèque de Toulouse propose, du 8 septembre au 5 octobre 2022, une sixième saison de son cycle « Les Films qu’il faut avoir vus ».

Et si on acceptait cette année encore l’invitation de la Cinémathèque de Toulouse de débuter en (re)découvrant des films marquant d’une époque. Avec son cycle « Les Films qu’il faut avoir vus », un mois durant, plongez vous dans une cartographie du 7e art pour une exploration sublime. Une plongée dans des film pour votre culture générale et votre cinéphilie.

Qu’allons nous voir ? Pour le plaisir des yeux, et pour de belles émotions, on aura droit de (re)voir Freaks, Pickpocket, Certains l’aiment chaud, Le Baiser de la femme-araignée, Confession d’un commissaire de police au procureur de la République, Les Enchainés, L’Impératrice Rouge, Princesse Mononoké, Soy Cuba, Le Samourai, Café Lumière, Paris Texas, Face Value, Pulp Fiction, Les Enchainés, Mystery Train, The Saddest Music in the World , Salo ou les 120 journées de Sodome, Alain Resnais en courts, Viva la Muerte, l’Avventura ou encore Monsieur Klein.

toute la programmation : www.lacinemathequedetoulouse.com