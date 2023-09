Dernière date pour Madam à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Madam offre un dernier concert au Rex de Toulouse ce mercredi 27 septembre avec de nombreuses surprises.

Après presque deux ans sur la route, avec plus de 100 concerts, la tournée s’arrêtera sur une dernière date à la maison ce mercredi. Héritières de la hargne féminine bravache et altière des Runaways ou de L7, traversés par le groove musclé de Queens Of The Stone Age, les brûlots de Madam sont également portés par des guitares rageuses, une rythmique qui ne fait pas de prisonnier et un chant hiératique et sûr de son fait. Pour une dernière date, Madam invite le public pour un concert très attendu.

Parmi les surprises, on découvrira le groupe Entropie en première partie mais aussi la présence de Marie Amali, Syl ou encore Felix de Sabotage.

Vous l’aurez compris, il est impossible de rater le dernier concert de la tournée de Madam ce mercredi au Rex de Toulouse.

Madam en concert

Mercredi 27 septembre

Le Rex de Toulouse

Réservations : https://my.weezevent.com/madam-au-rex