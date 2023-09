Concours. Gagnez vos places pour le spectacle L’Heritage Goldman à Toulouse

Partager Facebook

Le spectacle l’Héritage Goldman, avec Micheal Jones, débarque au Zénith Toulouse Métropole le 1er Octobre. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Les plus grandes chansons de JEAN-JACQUES GOLDMAN revisitées par ERICK BENZI, son réalisateur et arrangeur historique. Sur scène, MICHAEL JONES, le CHOEUR GOSPEL DE PARIS et les plus belles voix de la nouvelle scène française interprètent les grands tubes de Jean Jacques GOLDMAN entourés des musiciens et de l’équipe artistique originelle de GOLDMAN.

Deux heures de musique et de performances d’exception pour s’émouvoir, chanter et danser ensemble sur un répertoire intemporel touchant toutes les générations.

Découvrez un spectacle unique le 1er octobre au Zénith Toulouse Métropole. Bleu Citron et Toulouseblog vous offrent des places !

L’HERITAGE GOLDMAN

Dimanche 1 octobre 2023 , 17h00

Zenith Toulouse Metropole

Réservations : spectacles.bleucitron.net