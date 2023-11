Deen CK, un nouvel EP avant deux dates toulousaines !

Partager Facebook

Le groupe Deen CK dévoile leur EP « 3D» avant d’être en concert le 1er et le 16 décembre au Connexion Live.

Deen CK est un groupe de musique formé par 3 frères, Shamsdeen, Eisdeen et Tajudeen. Aujourd’hui, Deen CK vous invite à les découvrir en “3D” dans une série d’EP 3 titres. Après leurs deux premiers EP “Fa7” et “Face Cachée”, ils vous ouvrent un peu plus les portes de leur histoire hors du commun et de leur univers fait en 3 dimensions où chacun d’eux incarne l’une d’elle. Entre délires et confidences, ils proposent une musique dansante teintée d’amertume qui oscille de l’électronique à l’organique où premier et second degré s’entremêlent.

Inspirés d’artistes tels que Earthgang ou Flatbush Zombie, ils marquent les esprits sur scène par un univers musical bien à eux et une performance unique d’une énergie débordante et communicative. Cette singularité leur a valu d’être remarqués et qualifiés au tremplin Buzz Booster en 2022, aux Inouïs du Printemps de Bourges en 2023 et à faire de belles premières parties (Tiakola, Di-Meh, Jewel Usain…).

Pour écouter l’EP : https://distrokid.com/hyperfollow/deenck/3d

Les concerts de Deen CK

vendredi 01/12/2023

Connexion Live – Toulouse

LVL UP – All Stars

Tarif prévente : 5€ (+ DL)

samedi 16/12/2023

Connexion Live – Toulouse

Sphère #2 by Mind Family

Tarif : 8€