Enfantillages 666, le nouveau projet d’Aldebert à Toulouse

Aldebert revient avec un nouveau projet sous le nom de Helldebert et Enfantillages 666 lors d’un concert au Casino Barrière de Toulouse le 26 janvier 2025.

Aldebert a le secret de la recette magique. Des mélodies d’une efficacité redoutable, des orchestrations ciselées et des sujets ouverts sur le monde, avec ce prisme bien à lui qui parle à toutes les générations. Il réussit la performance d’éveiller l’enfant et de réveiller cette part d’enfance souvent oubliée des adultes.

Au gré de ses albums, il a régulièrement glissé vers des arrangements rock/metal. Son nouveau projet, « Enfantillages 666 », porté par Helldebert, son jumeau maléfique, fait la part belle à ce genre musical, dans lequel il a déjà œuvré avec ses premiers groupes, et qu’il affectionne particulièrement depuis l’adolescence. Des chansons qui s’annoncent un peu plus « musclées » qu’à l’habitude : prêts pour un moment de rock’n roll en famille ? À partager bien sûr, de…. 5 à 125 ans (et plus) ! Le rock’n roll est éternel !

HELLDEBERT – ENFANTILLAGES 666

Dimanche 26 janvier 2025 14h30 et 17h30

CASINO BARRIERE TOULOUSE – TOULOUSE