Décrochez un Job 2 Rêve à Labège 2, près de Toulouse !

Pour la période du 19 au 23 octobre 2020, Labège 2 réitère l’opération Job 2 Rêve et recherche un influenceur ou une influenceuse : tester les boutiques du centre commercial et partager ses moments shopping sur les réseaux sociaux.

Labège 2 recrute un influenceur ou une influenceuse local(e) pour une mission shopping inédite pour la deuxième édition de son Job 2 rêve. Les conditions à respecter pour espérer décrocher ce Job 2 Rêve, il faut être bloggeur ou influenceur avec plus de 5 000 abonnés et habiter à Toulouse ou ses environs.

Le candidat sélectionné aura l’opportunité de tester, au minimum, 5 boutiques et lieux de restauration du centre commercial Labège 2 par jour. Il se devra de réaliser quotidiennement 4 à 5 stories Instagram, publier au minimum une photo story par boutique testée et partager ses posts.

Un job rémunéré et doté d’avantages

Pour ces missions, le candidat retenu recevra une rémunération au SMIC horaire et 1500 € de produits testés. Une nouvelle expérience shopping que le centre commercial propose de faire vivre à un insta-addict dynamique et désireux de représenter et faire découvrir Labège 2.

Pour candidater

Pour tenter de décrocher ce Job 2 Rêve et repartir avec les produits testés dans plus de 25 enseignes du centre commercial Labège 2, il suffit de faire parvenir sa candidature : avant le 10 octobre à [email protected] Sous forme de vidéo de 1’30 à 2 minutes, le candidat devra se présenter (études, hobbies,…), évoquer sa relation avec Instagram (histoire du compte, nombre d’abonnés, habitudes d’utilisation du réseau) et démontrer son intérêt pour le Job 2 Rêve de Labège2.