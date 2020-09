Le groupe ERA en décembre 2021 à Toulouse

Partager Facebook

Era présentera son spectacle à Toulouse, au Zénith, le jeudi 16 décembre 2021.

ERA, le groupe mythique des années 2000, est de retour avec un spectacle exceptionnel, véritable voyage musical hors du temps, porté par son créateur Eric Levi et ses 40 chanteurs et musiciens.

22 ans après le triomphe de son premier album ERA se prépare à vous éblouir à nouveau avec un spectacle familial et féérique qui vous plongera dans l’univers fantasmagorique du groupe qui a vendu plus de 10 millions d’albums à travers le monde et qui n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe.

Après une première date époustouflante à Toulouse le 30 novembre 2019, ERA se produira une nouvelle fois le Jeudi 16 décembre 2021 au Zénith Toulouse Métropole.

Réservations dès Mardi 29 septembre à 10h00 chez BOX OFFICE, au 05 34 31 10 00 et points de vente habituels.