Découvrez les mercredis de 31 Notes d’été

« Les mercredis de 31 Notes d’été », une version du festival départemental en ligne tout au long de l’été du 8 juillet au 26 août !

Suite à l’annulation du festival 31 Notes d’été, initialement prévu du 3 juillet au 28 août dans 32 communes de Haute-Garonne, la 23e édition du festival 31 Notes d’été se déroulera cette année dans une version dématérialisée intitulée « Les mercredis de 31 Notes d’été ».

En cette année exceptionnelle suite à l’épidémie de Covid-19, le Conseil départemental a décidé d’adapter ses événements pour continuer de faire vivre la culture et partager tout au long de l’été ses découvertes musicales avec le public haut-garonnais. Suite à l’annulation du festival 31 Notes d’été, le Département invite 20 groupes musicaux, initialement programmés sur l’édition 2020, à se produire sur la scène du Pavillon Répu­blique, à l’Hôtel du Département, bénéficiant d’un système de captation vidéo.

Le rendez-vous estival du Département prendra ainsi la forme de 8 émissions à voir en ligne chaque mercredi à 19h30, entre le mercredi 8 juillet le mercredi 26 août sur la chaîne YouTube et la page Facebook du Département.

Un grand programme

Au programme de ces soirées, des reportages sur des lieux touristiques du département, sélectionnés par Haute-Garonne Tourisme et destinés à conserver l’identité du festival, alliant culture et tourisme. Ces courtes séquences seront suivies de 2 à 3 concerts inédits d’artistes haut-garonnais et nationaux, où la création féminine est mise à l’honneur lors de cette édition.

Musiques du monde, soul jazz, funk, hip hop, rock, chanson, musiques actuelles… Pour cette édition en ligne, « Les mercredis de 31 Notes d’été » recevront 20 artistes reflétant l’éclectisme du festival : Human Songs, Irina González, Fabian Ordoñez, Oordaya, Illustre, Katcross, Café com leite, Cie Metatango, L’Ensemble des heures claires, Chouf, Le Tigre des platanes & Boucan, Claire Gimatt, Soleynia, Lyra, Simon Chouf & le Hardcordes trio, Samëli, Wab & Etincelles, Manu Galure, Naïma Chemoul, Les Frères Casquette.

Une crise culturelle !

Depuis le début de la crise sanitaire, le Conseil départemental poursuit et renforce son soutien aux acteurs culturels en dédommageant les artistes et en rendant la culture visible et accessible à tous dans le département. Entre le 13 mars et le 28 août 2020, le Conseil départemental a été contraint d’annuler 161 manifestations culturelles et s’est engagé à dédommager à 100 % les artistes programmés, soit 60 artistes, groupes ou compagnies, 368 intermittents et la prise en charge financière de 753 jours d’intermittence, pour un budget total de 245 000 €.