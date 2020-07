Toulouse et alentours : Partir en Livre débute ce mercredi !

Partager Facebook

Du 8 au 19 juillet, Partir en Livre, la grande fête du livre et de la jeunesse se réinvente en proposant pour la première fois un bouquet de contenus digitaux regroupés sous le mot dièse #PartirEnLivre. A Toulouse, de nombreux acteurs culturels jouent le jeu.

Pour cette nouvelle édition de Partir en Livre, le Centre national du Livre (CNL) proposera en live sur les réseaux sociaux de l’événement – Facebook, Twitter, Instagram… – des animations digitales inédites réunies sous le mot dièse #PartirEnLivre, et à re-visionner sur le site internet de la manifestation.

Du 8 au 19 juillet des émissions de 3/4 d’heures – animées par le journaliste et présentateur Raphäl Yem – seront proposées aux enfants afin de leur faire découvrir la littérature de jeunesse à travers ses auteurs et illustrateurs, ou encore leur apprendre à devenir booktubeur.

Ces émissions seront accompagnées de pastilles vidéo postées quotidiennement sur les réseaux sociaux de l’événement. Dans ces formats courts, les plus jeunes pourront écouter des conseils de lectures d’adolescents amoureux des livres ou encore découvrir les livres de jeunesse favoris de différentes personnalités comme Axel Auriant, parrain France Télévisions de #PartirEnLivre.

Où suivre Partir en livre sur le net : https://www.facebook.com/partirenlivre/ et https://www.partir-en-livre.fr/

En plus de ce dispositif digital, plusieurs centaines d’événements dédiés au livre pour la jeunesse se dérouleront sur tout le territoire, notamment grâce aux subventions accordées par le CNL à 107 projets labellisés, ainsi qu’à l’engagement de nombreux acteurs du milieu culturel.

Dans la région de Toulouse



Blagnac

Du lundi 13 au 17 juillet, de 16h à 18h, rendez-vous au au Parc du Ritouret pour des lectures et ateliers: Blop, Pixel art, Atelier Zéro Déchets … Tout public

Informations auprès de la Médialudo Odyssud au 05.61.71.75.20

Colomiers

Les animation ont lieu au Pavillon Blanc

mercredi 8 juillet à 16h30 : lectures Petites oreilles d’été. Tout public

jeudi 9 juillet après-midi : atelier avec Manon Raupp autour de l’Exposition S’Attabler. Tout public (accompagné pour les plus jeunes)

mercredi 15 juillet à 16h30 au Pavillon Blanc : lectures Petites oreilles d’été. Tout public

jeudi 16 juillet après-midi : atelier avec Sophie Vissière autour de l’Exposition S’Attabler et de l’album Le potager d’Alena. Tout public (accompagné pour les plus jeunes)

jeudi 23 juillet après-midi : atelier Pop-up, tirettes avec Tristan Mory. Tout public (accompagné pour les plus jeunes)

Sur inscription auprès du Pavillon Blanc Henri-Molina au 05.61.63.50.00

En continu depuis chez vous :

Les histoires des Petites oreilles confinées

Les tutos artistiques de l’été du Pavillon Blanc

Cornebarrieu

jeudi 16 juillet, rue du Boiret (à côté de la place du marché de Cornebarrieu)

9h30 : lecture d’histoires, pour les 3-6ans

10h30 : jeu « Mimes en chaîne », variante du téléphone arabe, dans lequel le mime remplace la voix jusqu’à découvrir le titre du livre original, pour les 6-10ans

Sur inscription auprès de la médiathèque de Cornebarrieu au 05.62.13.43.02

Cugnaux

Mercredi 15 juillet, à 10h à la Médiathèque – Quai des Arts : albums et jeux sur tablette. Découverte d’albums jeunesse enrichis par une application sur tablette rendant le livre vivant et interactif + divers jeux sur tablette numérique. De 5 à 10 ans.

Sur inscription auprès de la médiathèque au 05.81.60.82.62 / [email protected]

Fenouillet

Du 8 au 19 juillet : challenge participatif #Discommenttulis? via la page Facebook de la Médiathèque Georges Wolinski

Prenez-vous en photo en train de lire et partagez votre pause lecture!

Saint-Jean

Les animations ont lieu à la médiathèque, sauf indication contraire

du 8 au 17 juillet aux heures d’ouverture : Exposition « Les arts du cirque ». Tout public

mercredi 8 juillet, à 10h et 11h : « Tous en piste : histoires magiques et contes acrobatiques ! ». Lectures et visite de l’exposition, à partir de 4 ans

jeudi 9 juillet, à 16h30 : projection d’un film « Des étoiles plein les yeux ». Tout public

vendredi 10 juillet, à partir de 10h à la maison de l’Enfance et de la Famille « Oh, les petites bêtes » : contes pour toutes petites oreilles, moins de 4 ans

à 10h à la médiathèque : appli pour kids « Thinkrolls », à partir de 6 ans

mercredi 15 juillet, à 10h : « Le Café famille fait son cirque ! ». Expo et animation cirque en extérieur

jeudi 16 juillet, à 10h à la ludothèque : animation Jeu « Meeple circus » et expo, à partir de 7 ans

à 16h30 : projection d’un film. « Des étoiles plein les yeux ». Tout public

vendredi 17 juillet, à 10h à la ludothèque : « Histoires de peluches » Animation jeu, à partir de 8 ans

Sur inscription auprès de la médiathèque-ludothèque Les Granges au 05 32 09 67 50

Toulouse

Quartier Côté Pavée

Les animations ont lieu dans le jardin de la médiathèque Côté Pavée

mercredis 8 juillet, de 14h à 15h : lecture bilingue Anglais Espagnol Portugais, dès 5 ans

jeudi 9 juillet, de 14h à 16h : Dis comment tu lis… dans une tente, un carton, sur un escabeau… Dès 5 ans

vendredi 10 juillet, de 14h à 15h : mots gourmands, histoire autour des récoltes du potager. Dès 5 ans

mercredi 15 juillet, de 14h à 15h : lecture bilingue Anglais Espagnol Portugais. Dès 5 ans

jeudi 16 Juillet, de 14h à 16h : Dis comment tu lis… dans une tente, un carton, sur un escabeau… Dès 5 ans

vendredi 17 juillet, de 14h à 15h : mots gourmands, histoire autour des récoltes du potager. Dès 5 ans

Informations auprès de la bibliothèque Côte Pavée au 05 61 54 72 91

Quartier Izards-Trois Cocus

Mercredi 15 juillet de 16h30 à 18h aux jardins partagés des Izards : goûter partagé et lectures. Tout public

Informations auprès de la bibliothèque des Izards au 05 61 54 72 91

Quartier du Mirail

Juillet- août, en continu à la Médiathèque Grand M : rallye lecture « Lire en tongs ». De 6 à 17 ans

Informations et inscriptions auprès de la médiathèque Grand M au 05 81 91 79 40

Quartier des Pradettes

mercredi 8 juillet, à 10h et 11h au Parc des Cèdres : lectures sur le thème du cirque pour les 0-6 ans

mercredi 8 juillet, à 15h et à 16h à la bibliothèque des Pradettes : lectures sur le thème du cirque pour les 0-6 ans

jeudi 9 juillet, à 15h et à 16h à la bibliothèque des Pradettes : lectures sur le thème du cirque pour les 0-6 ans

samedi 11 juillet à 10h30 à la bibliothèque des Pradettes : lectures sur le thème du cirque pour les 0-6 ans

Sur inscription auprès de la bibliothèque des Pradettes au 05.61.22.22.16 ou sur place

Quartier des Carmes

En continu du 8 au 19 juillet à la bibliothèque Fabre : des sélections de nouveautés confinées prêtes à se libérer et à partir pour l’été !

mercredi 8 Juillet à 10h30 : lectures aux couleurs de l’été : lectures à écouter, lectures à partager… à distance ! Pour les 0-3 ans

jeudi 9 juillet et jeudi 16 juillet à 15h : lectures aux couleurs : Viens nous raconter ton livre préféré, écouter une histoire et piocher-pêcher un album de l’été ! Pour les 3-6 ans

Informations auprès de la bibliothèque Fabre au 05.81.91.77.06