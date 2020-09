Découvrez la machine à tartiner Nutella à Toulouse !

Partager Facebook

Dès le 10 septembre, la Halle de La Machine Toulouse accueille La Machine à tartiner le Nutella et son inventeur Henri Gallot-Lavallée.

Se faire une tartine de Nutella est un acte extrêmement précis et délicat. La Machine à tartiner le Nutella décortique, analyse chaque étape, affine le moindre mouvement. La plus petite action est orientée vers un seul et unique objectif : la création de la plus belle tartine que l’on puisse rêver.

Son inventeur Henri Gallot-Lavallée sera présent à Toulouse pour des rencontres les 12 et 13 septembre à 15h45.

Le Minotaure se refait une beauté

A l’issue de cette saison estivale, le Minotaure a besoin de se refaire une santé. L’équipe des Véritables Machinistes s’attèlera à la tâche du lundi 21 au mercredi 30 septembre. Reprise des voyages le 1er octobre.