Quels sont les invités du FIFIGROT 2020 à Toulouse ?

Le FIFIGROT, le Festival International du film Grolandais de Toulouse, fait le point sur les invités de cette mini mais costaud édition.

Depuis ce samedi 5 septemb’, il est possible d’acheter les PASS FIFIGROT (5 places ou 10 places). Et ça part vite… Pour ceux qui hésiteraient encore, voici un petit rappel des invités du festival et des différentes occasions de les rencontrer. Aussi, on vous invite fortement à réserver au plus tôt, lorsque cela est possible, pour être sûrs de pouvoir assister aux séances de votre choix car les jauges sont encore et toujours limitées à Toulouse…

Les invités présenteront leurs nouveaux long métrages mais aussi des cartes blances comme celle de Jan kounen à la cinémathèque de Toulouse sans oublier des rencontres sur le village du Festival.

La Grande Prêtresse Blanche Gardin sera présente aux côtés de Benoit Delepine, Micron et sa Brigitte, Laurent Laffitte (qui présentera son premier long métrage), David Dufresne, Antonin Peretjatko pour la Pièce Rapportée le 18 septembre, Antoine de Maximy, Thomas Balmes, Christian Philibert, François Bégaudeau pour Autonomes, Pierre Carles, Andreas Landeck, Jan Kounen, Jacques Barbéri ou encore Maxime Lachaud et plein d’autres.

Pour en savoir plus et réserver vos places : http://fifigrot.com/