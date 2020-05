Déchets verts et encombrants : Reprise des collectes depuis lundi

Partager Facebook

Depuis lundi 4 mai, la collecte des déchets verts et des encombrants est à nouveau possible sur l’ensemble du territoire de Toulouse Métropole.

Pour les communes fonctionnant sur rendez-vous, les créneaux fixés et les modalités de collecte reprendront alors selon les calendriers habituels à partir de cette date.

Ainsi, la collecte des déchets verts reprend selon le calendrier habituel. Pour les encombrants, la collecte sera progressive selon les communes :

– Bruguières, Lespinasse, Gagnac-sur-Garonne, Quint-Fonsegrives, Flourens, Dremil-Lafage et Saint-Orens : reprise au 4 mai selon le calendrier habituel

– Mons : collecte exceptionnelle le lundi 4 mai puis reprise au calendrier habituel

– Gratentour : collecte exceptionnelle le jeudi 28 mai puis reprise au calendrier habituel

– Gagnac-sur-Garonne : collecte exceptionnelle le mardi 2 juin puis reprise au calendrier habituel

Toulouse Métropole, consciente du rattrapage de collecte à réaliser depuis le début du confinement, mettra tout en œuvre pour collecter les déchets verts. Tout ne pourra pas être collecté au premier passage. Les délais habituels de collecte proposés lors des prises de rendez-vous seront probablement rallongés.

Dans le respect du règlement, les déchets verts et encombrants peuvent aussi être déposés en déchèterie.

Pour les déchèteries gérées par Toulouse Métropole (Blagnac, Cugnaux, Toulouse – Ramier, Cosmonautes, Atlanta, Monlong, Turlu-), les règles sanitaires s’appliquent : 5 personnes (y compris le personnel) en même temps sur le quai, 1 seul usager par benne, ne pas apporter de textiles, ne pas approcher le personnel à 2 m, porter masque et gants (ne pas apporter de gants et masques de protection usagés).

Dans les déchèteries gérées par Decoset sur le territoire métropolitain (Cornebarrieu, Saint-Alban, Plaisance et L’Union), d’autres règles s’appliquent en plus de celles citées au-dessus : ne pas apporter de néons, d’ampoules et de piles usagées, une seule visite tous les 15 jours et pas plus de 5 usagers en même temps.