Sebastien Bezy fait ses adieux au Stade Toulousain

La saison de Top 14 est terminée. C’est dans ce contexte très particulier que le demi de mêlée du Stade toulousain Sébastien Bézy quitte la ville rose pour une nouvelle aventure à Clermont l’an prochain. Après 14 années à Toulouse, l’international s’en va en laissant un dernier message aux supporteurs sur Instagram.





« Clap de fin .. Il est temps pour moi, après 14 belles années, des souvenirs plein la tête, et une fin de saison assez particulière, de quitter mon club @stadetoulousainrugby et mes coéquipiers qui m’ont permis de vivre des années extraordinaires et notamment un titre de champion de France tant rêvé. Ce n’était pas la fin de saison espérée pour un départ mais il faut relativiser et ce n’est qu’un au revoir. Je remercie du fond du cœur tous mes coéquipiers avec qui j’ai eu l’immense chance de jouer et de côtoyer, mes copains, les supporters, les dirigeants, entraîneurs, kinés, prépas, doc, staff administratif ainsi que toutes les personnes qui œuvrent pour nous dans l’ombre, merci sincèrement à vous tous. Merci aussi à ma famille pour son soutien. On se reverra très vite sur les terrains »