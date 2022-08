David Carreira en concert à Toulouse à l’hiver 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La star David Carreira sera en concert au Zénith de Toulouse le 24 février 2023.

Il est l’un des artistes les plus respectés de sa génération. Le 30 novembre 2019, l’Altice Arena a fait salle comble lors d’un concert unique à 360º. Le concert était le point culminant d’une tournée qui comprenait plus de 60 concerts au Portugal et à l’étranger, avec une moyenne de plus de 10 000 personnes par spectacle. Il est maintenant l’artiste portugais le plus suivi sur toutes les plateformes numériques, avec plus de 63 millions de vues sur YouTube seul sur l’album 7, et sur tous les albums, il a plus de 280 millions de vues.

Mais cela ne s’arrête pas là, ayant déjà édité 7 albums vendu à 150 000 exemplaires au total, il enregistre actuellement plusieurs projets de fiction nationaux et internationaux. Et aussi son prochain album studio « OYTO ».

David Carreira à Toulouse

Le 24 février 2023

Zenith de Toulouse

Réservations : https://www.billetweb.fr/david-carreira-tour-20232