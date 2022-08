L’année du requin, Bullet train…que voir au cinéma cette semaine ?

Partager Facebook

Cette semaine, on débute le mois d’aout avec L’année du Requin, Bullet Train ou encore Les Promesses d’Hasan.

L’Année du requin de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma

Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie !

Bullet Train de David Leitch

Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables…

Les Promesses d’Hasan de Semih Kaplanoğlu

Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs passées.