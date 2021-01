Dans les pas de Noureev par le Ballet du Capitole en streaming

Partager Facebook

Le Théâtre du Capitole de Toulouse propose de découvrir en streaming jusqu’au 15 février le spectacle « Dans les pas de Noureev » par le Ballet du Capitole.

Le programme Dans les pas de Noureev, conçu par Kader Belarbi en hommage à la grande figure de la danse Rudolph Noureev, reste accessible gratuitement un mois de plus, jusqu’au 13 février, sur le site du Théâtre du Capitole, sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Ce programme confronte les danseurs du Ballet du Capitole à un remarquable exercice de style académique, fait de maîtrise technique et de qualité d’exécution.

Pour le voir et revoir : https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/5806578