Damantra en concert à Toulouse

Majoritairement composée de poussières rocailleuses de BLUES PILLS et de RIVAL SONS, COMET envoie un message d’émancipation sans équivoque à l’humanité : « Fears won’t cage me no more ». Comme le suggère savamment le refrain de la chanson The Guide, c’est une fois libérés de nos peurs que nous pourrons entamer nos révolutions les plus intimes.

Après 2 singles en 2023; “Keep On” en janvier dernier et “Autumn Leaves” le 27 avril, on a pu découvrir l’EP Comet le 23 mai dernier. Le groupe présentera cet EP lors d’une Release Party le 1er juin prochain au Connexion Live.