Spider-Man, l’Ile Rouge, Renfield…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine, au cinéma, on pourra découvrir Spider-Man : Across The Spider-Verse, L’Ile Rouge, Renfield ou encore Mon Père et moi.

Spider-Man : Across The Spider-Verse de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d’en protéger l’existence. Mais lorsque les héros s’opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux.

L’Ile rouge de Robin Campillo

Avec Nadia Tereszkiewicz, Quim Gutiérrez, Charlie Vauselle

Début des années 70, sur une base de l’armée française à Madagascar, les militaires et leurs familles vivent les dernières illusions du colonialisme.

Renfield de Chris McKay

Avec Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina

Reinfield est l’assistant torturé du maître le plus narcissique qui ait jamais existé : Dracula. Reinfield est contraint par son maître de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, mêmes les plus dégradantes. Mais après des siècles de servitude, il est enfin prêt à s’affranchir de l’ombre du Prince des Ténèbres.

Mon père et moi de Laura Terruso

Avec Sebastian Maniscalco, Robert De Niro, Kim Cattrall

Encouragé par sa fiancée, Sebastian invite son père Salvo, modeste coiffeur italo-américain, à faire la connaissance de sa très riche et excentrique belle-famille durant un weekend prolongé dans leur somptueuse résidence.