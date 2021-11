Dadju en concert au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Ce jeudi soir, Dadju sera en concert au Zénith de Toulouse pour notre plus grand bonheur !



En 2017, Dadju lançait sa carrière solo. Trois ans plus tard, il s’impose désormais comme l’un des artistes majeurs de la scène musicale de sa génération avec près d’un million d’albums vendus, 32 singles d’Or, 13 singles de Platine et 9 singles de Diamant ! Son dernier album « Poison ou Antidote », sorti le 18 novembre 2019, s’est écoulé à plus de 280 000 exemplaires.

Après une Cigale, un Olympia, un Zénith de Paris, un Accor Arena et une tournée des Zéniths sold out… Dadju vous donne rendez-vous ce jeudi 18 novembre au Zénith de Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net