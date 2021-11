Futurapolis Planète prend place à Toulouse !

Partager Facebook

Conférences et débats pour Futurapolis Planète organisé par Le Point à Toulouse les 25, 26 et 27 novembre prochain autour de la thématique : La Vie Devant Nous. Cette édition s’ajoute du Festival Toulouse Innovante et durable.

« 2020 et 2021 auront été les années du confinement, dʼune vie mise entre parenthèses, de lʼenfermement. Un nouvel élan nous attend en 2022 : plus de mouvement, plus de choix, plus dʼardeur !Futurapolis Planète veut évoquer ce moment où lʼon reprend la route, libre de choisir une nouvelle destination et non plus de la subir » voilà en quelques mots le programme proposé par Romain Gonzalez, responsable éditorial de Futurapolis Planète.

Pendant trois jours, rencontres, débats et conférences se dérouleront dans la ville rose pour se poser des questions ? S’interroger mais aussi trouver des chemins pour y répondre. Futurapolis Planète « donne la parole à ceux qui revendiquent leur libre arbitre, à ceux qui sʼengagent, qui sʼattellent à la lourde tâche de reconstruire des futurs souhaitables, à ceux qui quittent nos métropoles, renoncent à travailler pour des employeurs-pollueurs ou, tout simplement, profitent de ces moments retrouvés dʼinsouciance, fenêtres ouvertes aux quatre vents » nous explique Romain Gonzalez.

Pour connaitre le programme complet des conférences et débats, une adresse : https://evenements.lepoint.fr/futurapolis-planete/programme/

Mais c ‘est quoi Futurapolis ?

Créé par Le Point à Toulouse en 2012, Futurapolis est un rendez-vous référent sur l’innovation en France. Il accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs, dirigeants d’entreprise, étudiants, startups et grand public passionné de technologie. Futurapolis est devenu Futurapolis Planète pour se consacrer à l’avenir de la Terre. Chefs d’entreprise, scientifiques, intellectuels mais aussi personnalités publiques et citoyens engagés sont invités à réfléchir et à débattre sur l’avenir à court et à long terme de notre planète…

Toulouse évidemment !

C’est un événement toulousain de fin d’année depuis 2012. Un rendez-vous qui s’aligne avec le festival Toulouse Innovante et Durable. Pour le Maire de Toulouse, « ce nʼest pas un hasard si Futurapolis Planète est véritablement chez lui dans notre ville innovante. Dotée dʼun réseau dʼétablissements liés aux savoirs scientifi ques, pourvue dʼunnombre important de chercheurs de renommée internationale, Toulouse se positionne parmi lesgrandes métropoles françaises en matière dʼinnovation. »

2020, une année record

En ligne et en live, sur Facebook, Youtube, Twitter ou encore sur LePoint.fr, le public a répondu présent pour l’édition 2020 de Futurapolis Planète organisée par Le Point, en partenariat avec Toulouse Métropole et la Région Occitanie. Plus de 860 000 internautes ont suivi cet événement dont 118 000 pour la Factory, la soirée dédiée aux entreprises ! Un record incroyable !

Quai des Savoirs

39 allées Jules-Guesde

31 000 Toulouse

Inscriptions en ligne gratuites

evenements.lepoint.fr/futurapolis-planete/billetterie