Cycle Désirs d’Orient : Carte Blanche à Agnès Jaoui à la Cinémathèque de Toulouse

A l’occasion de son cycle Désirs D’Orient, la Cinémathèque de Toulouse offre une carte blanche à Agnès Jaoui . La réalisatrice invite trois cinéastes pour présenter et discuter autour de quelques films du 9 au 11 février.

Présidente de la Cinémathèque de Toulouse depuis décembre 2021, Agnès Jaoui n’est pas seulement actrice, scénariste et réalisatrice, mais également cinéphile. Artiste engagée, elle s’efforce de sonder la société et la psychologie à travers les personnages qu’elle crée ou qu’elle incarne. Le temps d’un week-end, elle ouvre une fenêtre sur les cinémas du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) et sur des films qui questionnent le désir, notamment féminin.

Elle reçoit, à cette occasion, trois cinéastes – Mehdi Ben Attia, Leyla Bouzid et Narjiss Nejjar – et une actrice (et réalisatrice) – Hiam Abbass – qui seront présents pour introduire les séances et discuter avec le public à l’issue des projections.

« J’ai eu envie de réunir ces films et d’inviter ces cinéastes, probablement parce que, d’origine tunisienne, les cinématographies d’Orient m’intéressent particulièrement, mais aussi, surtout, et d’abord parce que ces films sont, à mon avis, tous passionnants, parfois courageux, et donnant, pour certains, à voir un Maghreb bien différent de celui que nous croyons connaître. » Agnès Jaoui

Infos et réservations : lacinemathequedetoulouse.com

Programme

– Vendredi 9 février à 21h

Projection de À mon âge je me cache encore pour fumer de Rayhana (2017. Algérie / France / Grèce)

Séance présentée par Hiam Abbass et Agnès Jaoui, et suivie d’une discussion

– Samedi 10 février à 19h

Projection de L’Amour des hommes de Mehdi Ben Attia (2017. France / Tunisie)

Séance présentée par Mehdi Ben Attia et Agnès Jaoui, et suivie d’une discussion

– Samedi 10 février à 21h30

Projection de Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid (2021. France)

Séance présentée par Leyla Bouzid et Agnès Jaoui, et suivie d’une discussion

– Dimanche 11 février à 16h

Projection de Les Yeux secs de Narjiss Nejjar (2003. France / Maroc)

Séance présentée par Narjiss Nejjar et Agnès Jaoui, et suivie d’une discussion