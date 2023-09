 Crocodiles en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce samedi 16 septembre, Crocodiles sera en concert au Connexion Live de Toulouse.

Au cours des quinze dernières années, le duo principal a changé de formation (2 pièces, 5 pièces, à nouveau 2 pièces, 4 pièces), de lieu (San Diego, New York, Paris, Mexico, Londres, Los Angeles), de son (art-punk, brume psychédélique, pop luxuriante inspirée des années 60, glam trashed-out) et de coiffure (bonne, mauvaise, laide). Ils ont sorti 7 albums, plusieurs maxis et singles et ont effectué des tournées incessantes, apportant leur marque unique de rock-n-roll à des fans affamés aux quatre coins du monde.

Bien que les formations, les lieux et les sons aient changé, Brandon et Charlie n’ont jamais dérogé à leur mission initiale d’adolescents : s’aider mutuellement à échapper à une vie de corvée, d’ennui et d’attente par le biais de la musique, de l’art, de l’amitié et de l’aventure.

Infos et réservations : https://www.connexionlive.fr/