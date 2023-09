Le Salon de la Guitare investit Toulouse ce weekend

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 16 et 17 septembre, le Salon de la Guitare s’installe à la Cité de Toulouse avec des exposants, des animations et des concerts.

Place à la musique. Pendant deux jours, l’instrument le plus populaire de la scène rock à la scène pop, folk en passant par tous les styles, est mis à l’honneur à Toulouse. 100 luthiers exposants, 2 concerts, des masterclass, des démos, des ateliers d’initiation … et tout ça en entrée libre ? Et oui ! Le Salon International de la Guitare c’est ce week-end à La Cité de Toulouse.

Au programme de ces deux jours, 100 exposants du monde entier seront présents, des masterclass sont organisé, on pourra découvrir des instruments avec des démonstrations et participer à deux concerts :The Little Sadie Band le samedi et le grand Antoine Boyer le dimanche !

Le salon est prévu pour être participatif et s’adresse à tous les passionnés et curieux de guitare. L’entrée du salon ainsi que tous les ateliers et concerts sont entièrement gratuits. Attention, les concerts, les masterclass et les ateliers sont sur réservation !

Pour en savoir plus : https://www.les-ig.com/