COVID-19 : Renforcement des contrôles à Toulouse

La Mairie de Toulouse a annoncé un renforcement des contrôles à Toulouse dès samedi 27 février 2021.

De nombreux rassemblements statiques sans respect de la distanciation physique, ni port du masque, ont été constatés ces derniers jours dans certains secteurs de Toulouse. Les conditions météorologiques favorables, notamment pour le week-end à venir ne doivent pas inciter au relâchement dans l’application des mesures sanitaires.

Au 25 février 2021, les taux d’incidence, qui connaissent actuellement une augmentation, sont de 195,5 pour 100 000 habitants en Haute-Garonne et de 259 pour 100 000 habitants pour Toulouse (au-dessus du seuil d’alerte maximale de 250 / 100 000 habitants).

Aussi, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne, et Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, ont respectivement décidé de renforcer les contrôles de la police nationale et de la police municipale, plus particulièrement dans les zones propices aux rassemblements, en particulier les quais de la Garonne. Ces contrôles donneront lieu à des verbalisations, le cas échéant.

Cette mesure sera applicable dès ce samedi 27 février 2021. Si aucune amélioration n’était alors constatée, il sera procédé à la fermeture des quais de la Daurade dès ce dimanche 28 février 2021.

« Le virus continue de circuler activement et de se transmettre entre individus. La pandémie n’est pas terminée. Chacun doit continuer de faire preuve de responsabilité, c’est absolument essentiel ! Le port du masque est obligatoire, le respect des gestes barrières également. Nous devons tout faire pour éviter un renforcement des mesures tel qu’un confinement localisé. Je remercie chacune et chacun d’entre nous pour les efforts déjà accomplis ainsi que ceux à venir. » a déclaré Étienne Guyot.

« Il en va de la responsabilité de chacun de respecter l’ensemble des consignes destinées à limiter la circulation du virus. Malheureusement, force est de constater que se sont développés ces derniers jours des comportements inadaptés dans l’espace public. Certes, nous avons tous envie de retrouver notre vie sociale et les liens humains ! Mais pour éviter tout risque de nouveau confinement, il est indispensable que chacun soit vigilant, plus que jamais, sur l’application des gestes barrières. Je sais pouvoir compter sur le civisme des Toulousains » a déclaré Jean-Luc Moudenc.