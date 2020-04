Covid-19 : L’Université Toulouse, au travers de sa Fondation Catalyses, lance une collecte de dons en ligne

Partager Facebook

La Fondation Catalyses de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier se mobilise contre le Covid-19 et lance une collecte de dons en ligne.

Fortement impliquée dans le domaine de la santé, l’Université met en place une action exceptionnelle pour participer au combat contre le coronavirus. A partir de début avril, elle lance une collecte de dons en ligne sur le site de la Fondation Catalyses : www.catalyses.fr

Les fonds collectés seront reversés aux personnels soignants du CHU de Toulouse qui sont en première ligne et luttent quotidiennement contre la pandémie. Ils seront utilisés pour agrémenter le quotidien des équipes après cette période si éprouvante (équipements pour leurs offices, organisation de moments de convivialité, opération de team building…).

Cette action servira également à gratifier les étudiantes et les étudiants volontaires qui se sont mobilisés auprès du CHU de Toulouse. Leur soutien auprès des personnels soignants est une aide précieuse que nous tenons à saluer.

Enfin, cette collecte sera utilisée pour aider les étudiantes et les étudiants fragilisés par la crise du Covid-19. Les fonds seront investis pour réduire la fracture numérique à laquelle certains se retrouvent confrontés (achat de portables, cartes SIM 4G…).

La Fondation Catalyses

Créée depuis 10 ans la Fondation a pour vocation de soutenir et promouvoir des projets pluridisciplinaires, complémentaires aux missions premières d’enseignement et de recherche de l’Université. Les acteurs de l’Université foisonnent d’idées, de talents et de projets que la Fondation accompagne grâce aux dons de particuliers ou de nos partenaires issus du monde socio-économique.