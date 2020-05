Covid-19 : Des masques aux couleurs du Stade Toulousain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un masque rouge et noir, aux couleurs de votre club préféré ? Le Stade Toulousain propose des masques de protection contre le COVID 19 à prix coutant.

Le Stade Toulousain se lance dans une belle entreprise : celle de vendre des masques à ses couleurs pour aider une entreprise locale, fournisseur historique du club. Des masques aux couleurs de Toulouse, bientôt disponible et au prix de 4 euros l’unité. Un masque de tissu trois couche et lavable minimum 10 fois .

La production de ce masque répond tout d’abord à un objectif de soutien d’une entreprise locale, située à 500m du stade Ernest-Wallon. En effet, la société « Prêt à Broder », fournisseur historique et fidèle du Stade Toulousain, est lourdement impactée par la situation actuelle. La confection de ces masques représente une solution essentielle pour cette petite entreprise. Par la vente de ces masques au prix coûtant de 4€ TTC, le club ne réalisera pas de marge et reversera la totalité de la somme récoltée à la société. Ce geste solidaire contribuera peut être à sauver les quelques emplois de « Prêt à Broder ».

Les masques seront distribués gratuitement à l’ensemble des fidèles partenaires, abonnés, collaborateurs et joueurs dans les prochains jours. Ils seront également disponibles dans les points de vente physiques et sur la Boutique en ligne. Le Stade Toulousain communiquera davantage d’informations au sujet de ces masques 100% Rouge et Noir, au moment de leur réception.

Suite à votre forte demande et à notre envie de soutenir une entreprise locale, fournisseur historique du club, des masques à l'effigie du Stade, seront bientôt disponibles !

Impatients de ressembler à @Dupont9A ? #Covid19 😷



+ d'infos 👉🏻 https://t.co/msH5RfgnFj pic.twitter.com/RmzyYbu5PX — Stade Toulousain (@StadeToulousain) May 8, 2020

www.stadetoulousain.com