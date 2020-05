Au Connexion Live, des groupes de Toulouse (re)jouent en live !

Partager Facebook

Les 13 et 14 mai, deux groupes toulousains joueront en direct depuis le Connexion Live de Toulouse dans le cadre de l’initiative #Retoursurscene. Pour écouter et regarder les lives c’est en direct sur Facebook.

Ramener la musique sur scène : c’est l’objectif de No Music No Life avec son émission #RETOURSURSCENE dont les premiers épisodes sont organisés les 13 et 14 mai au Connexion Live. «#RETOURSURSCENE est le premier format que nous déployons : une émission en direct, composée d’un concert et d’une interview. On réinvestit les lieux de musique afin de délivrer des contenus de qualité ayant le plus possible la saveur d’un concert physique » explique Céline, membre de No Music No Life. Un format itinérant pour lequel No Music No Life travaillera avec différents acteurs locaux pour faire revivre un maximum de lieux dédiés à la musique en temps normaux.

La pop d’Egar Mauer et le rap d’Antes et Madzes, en live sur Facebook à 20h30 les 13 et 14 mai !

Rendez-vous sur le Facebook du Connexion Live, Opus ou encore No Music No Life.



>> https://www.facebook.com/nomusicnolifeFR/

>> https://www.facebook.com/Connexion.Live.Toulouse/