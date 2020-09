Coupe d’Europe : Le FENIX Toulouse a son destin entre les mains

Partager Facebook

Ce mardi 29 septembre, le FENIX Toulouse recevra le club roumain de Potaissa Turda au Palais des Sports pour décrocher le billet pour les phases de poule de la Coupe d’Europe.

Sept mois et un Covid-19 plus loin , le FENIX Toulouse retrouve son antre du Palais des Sports, avec malheureusement des restrictions d’accueil. Seulement 1000 personnes pourront voir les toulousains tenter de décrocher leur billet pour la phase de poule de la Coupe d’Europe face à Potaissa Turda.

Toulouse a son bonheur en main. Après un match nul en Roumanie la semaine dernière, il faudra seulement s’imposer pour voir la suite de la compétition. Et, les hommes de Philippe Gardent se sont bien préparés samedi en s’imposant en Lidl Starligue sur le parquet de Chambéry (28-24). Match couperet pour eux ce mardi soir.

Un match dans des conditions particulières

Comme expliqué plus haut, la rencontre se jouera devant 1 000 personnes, joueurs et staff compris contre 5 000 il y a encore 10 jours. De ce fait, afin d’ouvrir la billetterie et d’accueillir du public dans de bonnes conditions, le club a pris toutes les mesures sanitaires nécessaires.

Pour réserver vos places pour les prochaines rencontres : https://web.digitick.com/index-css5-fenixtoulousehandball-pg1.html

Les règles sanitaires pour les matchs du FENIX Toulouse :

le port du masque sera obligatoire dans le Palais des Sports ;

la restauration sera proscrite en tribune et autour du Palais ;

les espaces buvettes et les prestations d’avant match prendront place dans les coursives ;

les distanciations sociales seront respectées ;

du gel-hydroalcoolique sera mis à disposition ;

un sens de circulation sera mis en place pour faciliter les entrées et sorties