Coupe de France. Pas de finale pour le FENIX Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un Palais des Sports à guichets fermés, le FENIX Toulouse sort de la Coupe de France e demi-finale après sa défaite face à Nantes (26-28).

Le FENIX aura espéré pendant 55 minutes face à Nantes jeudi soir. Dès l’entame de la rencontre, les Nantais, assument leur rang de favoris. L’attaque nantaise est bien en place, et tient un écart de 2 buts pendant une grande partie de la première période. Toulouse est quand même dans son match et fait le nécessaire pour rester dans la course de la qualif. Il faut également compter sur un très bon Jef Lettens en première période.

C’est en deuxième mi-temps, que le match s’emballe. Avec Bakary Diallo en meneur d’hommes, Toulouse s’affirme en défense et récupère de nombreux ballons, leur permettant de recoller au score. Le FENIX, passe même devant à la 42ème, mais n’arrive pas à conserver son avance très longtemps. Jusqu’à la 55ème les deux équipes sont au coude-à-coude, mais Nantes à l’expérience, prend le large dans les dernières minutes. Résultat final, 26/28 pour Nantes !

LA RÉACTION DE RÉMI CALVEL

« On est très déçu et très frustré parce que je pense très honnêtement qu’il y avait la place de pouvoir faire mieux que ça. On a eu beaucoup de déchets. On n’a pas l’impression d’avoir été dominés plus que ça, il y avait vraiment la place de faire autre chose. On avait Bercy en ligne de mire, donc beaucoup de déception et de frustration.. »