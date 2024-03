Avec Gina, le Clan des Mamma s’agrandit à Toulouse !

Partager Facebook

Depuis le 6 mars, le restaurant Gina a ouvert ses portes en plein cœur de Toulouse et devient ainsi la deuxième adresse toulousaine du Clan des Mamma !

La mamma Gina est logée rue Pharaon dans le quartier très animé des Carmes de la ville rose. C’est la deuxième adresse du Clan des Mamma à Toulouse, la première est située rue Peyrolières dans le quartier du Capitole. Ce sont des restaurants incontournables pour déguster des pizzas napolitaines et de délicieux cocktails ; tout le monde s’y sent bien et tout y est préparé avec le cœur.

Côté décoration, chez Gina c’est moderne et chaleureux. On y retrouve du marbre, de la moquette graphique, de grands miroirs, un grand mur de bouteilles, italiennes évidemment, ou encore des objets hétéroclites… chez Gina, tout est fait pour que chacun s’y sente détendu.

Pizza, pasta et cocktails ; une carte qui unie recettes classiques et recettes exclusives à découvrir de toute urgence, la mamma Gina sait comment sublimer les bons produits de chez elle ! Et s’il y a bien quelque chose d’authentique chez Gina, c’est sa pâte à pizza, pétrie avec amour puis maturée au moins 48 heures pour en faire sortir toutes les saveurs…

En tout, Le Clan des Mamma possède 15 adresses en France dont Valentina et Gina à Toulouse.

Infos : leclandesmamma.com/restaurant/gina/