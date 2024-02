Coupe de France. Le FENIX Toulouse se qualifie pour les demi-finales !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le FENIX Toulouse s’est imposé en quart de finale de la Coupe de France ce dimanche face à Cesson-Rennes (28-25). Rendez-vous en demi-finale le weekend du 23 mars.

On connait le dernier carré de la Coupe de France. Le FENIX rejoint donc Montpellier, Nantes et Paris pour les demi-finales de la compétition. Sur son parquet, les toulousains retrouvaient la compétition après la trêve internationale. Face à Cesson-Rennes, ce fut un véritable match à élimination directe.

En première période, Toulouse a du mal à rentrer dans la rencontre offrant jusqu’à 4 buts d’avance aux bretons. Mais, dans les dernières minutes, les toulousains recollent au score ne comptant plus qu’un petit but à la pause (13-12). Le suspens va continuer tout au long du second acte. Personne ne lâche de terrain, et au maximum, les équipes prennent un à deux buts d’avance.

Finalement, à l’usure, Toulouse dominera le dernier quart d’heure en donnant un peu d’air sur la fin de la rencontre. Suffisamment pour s’offrir un billet en demi-finale. Une demi-finale qui se jouera le weekend du 23 mars.