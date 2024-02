L’humoriste Thomas Wiesel en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste Thomas Wiesel nous revient avec un nouveau spectacle « Travaille » ce mardi 6 février 2024 au Casino Barrière Toulouse.

Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle. Le suisse repart en tournée avec » Thomas Wiesel travaille » , son 3e spectacle où il évoque justement, le travail, « dans cette société qui est en train de se demander quelle place lui donner dans nos vies, alors que d’aucuns sont en quête de sens plutôt que d’heures supp’ et que d’autres craignent que les jeunes n’aient plus envie de bosser. » Tout un programme à découvrir pour cet ancien de Quotidien sur TMC et maintenant sur FRANCE INTER dans la Bande Originale avec Nagui (11h-12h30).

Découvrez l’humoriste lors d’une date exceptionnelle à Toulouse, ce mardi 6 février.

Plus d’infos et réservations : https://www.casinosbarriere.com/fr/toulouse/spectacles-et-animations