Coupe de France : Le FENIX Toulouse jouera son quart de finale face à Cesson-Rennes

Le tirage au sort de la Coupe de France de Handball a eu lieu mercredi 20 décembre dernier. Le FENIX Toulouse Handball disputera son quart de finale au Palais des Sports face à Cesson Rennes.

Ce mercredi 20 décembre, en direct du gymnase Auguste Delaune, a eu lieu le tirage au sort des quarts de finale des Coupe de France Nationales, réalisé par François Lequeux, président du club de l’US Ivry Handball. Et bon tirage pour nos toulousains ! Si le HBC Nantes, vainqueur de la finale de la Coupe de France 2023, recevra Saint-Raphaël. et le leader du championnat, le Paris Saint-Germain Handball, rencontrera l’USAM Nîmes Gard, Toulouse recevra Cesson Rennes. Ces rencontres auront lieu les 3 et 4 février prochains.