L’expo d’art en Lego continue pendant les vacances à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Chasse au trésor, boîte aux lettres du Père Noël, nouveaux horaires… “Art of the Brick : Exposition d’art en LEGO®” passe en mode Noël jusqu’au 7 janvier prochain.

Depuis son lancement en juin dernier aux Espaces EDF Bazacle, l’exposition événement « Art of the Brick : Exposition d’art en LEGO® » a déjà réuni près de 130 000 visiteurs à Toulouse et 10 millions dans le monde entier.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le succès planétaire proposera du 23 décembre au 7 janvier de nombreux rendez-vous autour de Noël à partager en famille.

Une chasse au trésor est organisée au 1er étage des Espaces EDF Bazacle invite les enfants à retrouver le petit Lego® caché. Une boite aux lettres du Père Noël est également à retrouver au coeur de l’exposition ! Les plus jeunes pourront ainsi venir y déposer leur lettre. Un espace aménagé, permettra aux enfants d’écrire leur message directement sur place.

Côté horaires, l’exposition sera à (re)découvrir 7 jours / 7 et accueillera exceptionnellement les visiteurs le 25 décembre et le 1er janvier jusqu’à 21h ! Les Samedis “Art of the Brick: Exposition d’art en LEGO®” restera ouverte au public jusqu’à 22h.

Plus d’infos et billetterie :