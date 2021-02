Coupe De France : Bordeaux – Toulouse FC, un derby pour les 32e de finale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La rencontre de 32e de finale de la Coupe de France entre les Girondins de Bordeaux et le TFC, du mercredi 10 février, sera à suivre en direct à partir de 14h35 en direct sur France 3 Occitanie.

Quelques jours après son nul chez le leader de Ligue 2, nouveau match révélateur pour le TFC ce mercredi. En Coupe de France, direction Bordeaux pour affronter une équipe de Ligue 1. Seulement un an après avoir quitté l’élite, les toulousains gouteront de nouveau au sommet du foot français. Mais avec un statut d’équipe en forme, là où les Girondins de Bordeaux sont dans le ventre mou du championnat et ne réalisent pas de belles performances.

Un derby aussi !

Pour les supporteurs toulousains, comme bordelais, c’est une rencontre important. Un derby. La seule rencontre entre les deux formations cette saison, car n’évoluant à une division d’écart. Le coach toulousain en a bien conscience : « J’imagine que pour les supporters toulousains, jouer Bordeaux est quelque chose de spécial. Mais ils savent aussi où il est important de mettre toute notre énergie. Je peux leur assurer que l’équipe alignée jouera pour se qualifier! » Bordeaux est prévenu, les toulousains viennent sans complexe. « On ne se trompe pas d’objectif. Notre énergie, on la met pour offrir un grand bonheur à nos supporters en fin de saison. Mais malgré tout, on ira à Bordeaux avec l’intention de se qualifier! » rajoute Patrice Garande en conférence de presse.

Face aux bordelais, il faudra être costaud en défense , une faiblesse toulousaine selon l’entraineur des violets « Notre façon de jouer haut, d’attaquer, c’est un jeu à risque. Il faut l’accepter mais malgré tout, nous avons un ratio de buts encaissés trop haut pour moi. Il va falloir faire mieux! ».

Pour cette rencontre, Maxime Dupé laissera sa place. Isak Pettersson gardera les cages toulousaines !

Rendez-vous ce mercredi à 14h45 en direct sur France 3 Occitanie.