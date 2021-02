Toulouse : Les Boutiques Saint Georges révèlent leur campagne « Happy People »

Partager Facebook

Les Boutiques Saint Georges dévoilent leur nouvelle campagne « Happy People », marquant le nouveau départ du centre en tant que véritable lieu de vie et de proximité, en plein coeur du centre-ville de Toulouse.

Une campagne qui marque le point final des travaux de rénovation et le début d’un renouveau pour les Boutiques Saint Georges.

La semaine dernière, les toulousains ont découvert sur le mobilier urbain et dans la station de métro Jean Jaurès un habillage coloré et mystérieux. À l’origine de cette communication, le centre commercial du centre-ville qui dévoile son nouvel univers de marque.

Avec cette campagne basée sur le bonheur et l’envie de partager de bons moments, le Centre affirme sa nouvelle ambition de se positionner au plus près de ses clients et s’impose comme véritable lieu de vie et de rencontres où l’on se sent bien.

La campagne « Happy People » et sa déclinaison sur le thème du bonheur est à retrouver sur le site et les réseaux sociaux des Boutiques Saint Georges.

