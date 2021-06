Passez vos midis au Couvent des Jacobins en musique

Partager Facebook

Chaque mercredi de juin, le Couvent des Jacobins propose un moment de détente en musique de 12h à 14h.

Chaque mercredi de juin, le soleil a rendez-vous avec le mix au Couvent des Jacobins de Toulouse, qui met en place un programme détente et chaises longues dans le jardin du cloître en partenariat avec l’excellent magazine Clutch!

Chaque semaine l’un des deux DJ, DJ No Breakfast et Gones, viendra faire rimer chill et vinyles,. DJ NO BREAKFAST collectionne les disques vinyles et les musiques rares des quatre coins de la planète depuis 15 ans. Il a participé à de nombreuses soirées et évènements culturels à Toulouse et ailleurs. Rendez-vous avec lui les mercredis 2 (afro-latino), 16 (oriental hindi) et 30 (surf music) juin dans le cloître.

GONES et la musique : une histoire qui dure ! Sa carrière de DJ démarre en 1988, à l’aube de l’âge d’or du hip-hop. Soul, jazz, funk et musiques du monde sont ses terrains de jeu favoris : il réunit son public autour de rythmes issus d’un répertoire varié, soignant aussi bien sa technique que sa sélection. Rendez-vous avec lui les mercredis 9 (soul funk) et 23 (électro-jazz) juin, dans le jardin du cloître.

www.jacobins.toulouse.fr/midis-chill